Samsat’ta genç çiftçi desteği ile bayanlar iş sahibi oldular

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde genç çiftçilere 30 bin TL hibe desteği projesine başvuru yapan 16 bayan iş sahibi oldu.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereğince hazırlanan ve kamuoyunda genç çiftçilere 30 bin TL hibe desteği olarak bilinen projeye başvurular sene başından itibaren yapılmıştı. 13 Nisan ile 12 Mayıs tarihleri arasında Samsat ilçesi genelinde 760 resmi başvurunun yapıldığı, yapılan başvuruların 720’sinin hayvansal üretim, 40 başvurunun ise bitkisel üretim olarak yapıldığı bildirildi. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında Samsat ilçesinde genç çiftçilere "Küçükbaş ivesi Koyunu Hayvan Hibesi" proje konulu hak sahibi iki genç çiftçiye 76 dişi ve 4 erkek olmak üzere 80 adet ivesi ırkı küçükbaş hayvan teslimi yapılış ve proje kapsamında 5 çiftçiye meyve kapama bahçesi bedeli olarak her çiftçiye 30 bin lira ödeme yapılmıştı.

Projenin son aşaması olarak ise 10 çiftçiye beşer adet büyük baş hayvan dağıtımı gerçekleştirildi. Hayvanların dağıtımı ve kura çekimine Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, Samsat Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Halil İbrahim Demir, diğer kamu kurum ve kuruluş amirleri ile vatandaşlar katıldı. Kura dağıtımında bir açıklama yapan Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, Tarım Bakanlığımızca yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında Samsat ilçesinde toplamda 17 çiftçinin yararlandığını, bunların 16’sının ise bayan olduğunu belirterek, projenin amacına ulaşıyor olmasının sevindirici olduğunu vurguladı. Kaymakam Yıldırım, "Kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanması projesi için Devletimiz 450 milyon lira kaynak harcamıştır. Bu proje kapsamında, Samsat ilçemizden 17 ailemiz istihdam edilmiş olmaktadır. Çiftçilerimizin mutluluğu bizleri de mutlu etmektedir. Genç çiftçi hibe desteğine hak kazanan bütün aileleri kutluyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önümüzdeki yıl bu proje yine uygulanacaktır. Diğer çiftçilerimizin de başvurularını zamanında yapmaları önemlidir. Bunun için zamanı geldiğinde gerekli duyurular ve toplantılar yapılacaktır" şeklinde konuştu.