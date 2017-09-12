Samsat’ta genç çiftçi desteği ile bayanlar üretim yapıyor

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereğince hazırlanan ve kamuoyunda genç çiftçilere 30 bin TL hibe desteği olarak bilinen proje kapsamında destek alan Bağarası köyünden Saadet Bilgin bin adet 16 haftalık, Lohman Bronw ırkı yarka alarak tavuk çiftliğini oluşturdu. Bu çiftlikte bir ay beslenen yarkalar yumurtlamaya başladı. .

Projeden destek alan Saadet Bilgin bu işi zevkle yaptığını, kapasiteyi 2 bine çıkarmayı hedeflediğini ve aile ve yurt ekonomisine katkı sağlayacak bir üretim yapıyor olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Samsat Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Halil İbrahim Demir konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu yıl 54 çiftçinin projeden faydalandığını ve bunlardan 43’ünün kadın olduğunu ifade etti.

Müdür Demir, "Kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin desteklendiği bu proje kapsamında 54 çiftçimiz yararlandı. Bunlardan dört çiftçimiz yumurta üretimi yapmaktadır. Özellikle bayanların üretime katılması, yaşadıkları yerde iş sahibi olmaları bizleri de mutlu ediyor. Müdürlük olarak sürekli çiftçilerimiz ile iletişim içerisindeyiz. İlçemizde daha kaliteli hizmet sunmaktan mutluyuz. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.