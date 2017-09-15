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15 Eylül 2017 17:41

Samsat’ta genç çiftçi desteği ile otuz aile iş sahibi oldu

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde genç çiftçilere 30 bin TL hibe desteği projesine başvuru yapan 30 aileye 6’şar adet inek dağıtıldı.

Samsat’ta genç çiftçi desteği ile otuz aile iş sahibi oldu

15 Eylül 2017 17:41


Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında Samsat ilçesinde genç çiftçilere "Büyükbaş Sığır Hayvan Hibesi" proje konulu hak sahibi 30 çiftçiye altışar adet melez ve yerli ırk inek dağıtıldı. Samsat Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Halil İbrahim Demir, tarım bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında Samsat ilçesinde toplamda 30 çiftçinin büyük baş hayvan alarak istihdam edildi. Müdür Demir, "Kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı projelere 30 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanması projesi, yakın tarihte deprem yaşanan Samsat ilçemizde yararlı sonuçlar doğurmuştur. Vatandaşlarımız projemize yoğun ilgi göstermektedir. Nüfusun dörtte üçünün tarımla uğraştığı Samsat ilçemizde bu sene 54 aile iş sahibi olmuşlardır. Çiftçilerimizin mutluluğu bizleri de mutlu etmektedir. Genç çiftçi hibe desteğine hak kazanan bütün aileleri kutluyorum" şeklinde konuştu.




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