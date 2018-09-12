Samsat'ta güvenli eğitim toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yeni eğitim öğretim yılında alınacak güvenlik tedbirleri konulu toplantı gerçekleştirildi.

Kahta Kaymakamı ve Samsat Kaymakam Vekili Ahmet Gazi Kaya başkanlığında Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, güvenli eğitimin sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması konuları değerlendirildi. Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Başçavuş Ökkeş Aslan, İlçe Emniyet Amir Vekili Musa Tarhan, ilgili kurum amirleri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Başçavuş Ökkeş Aslan ve İlçe Emniyet Amir Vekili Musa Tarhan'ın açıklamalarından sonra Kaymakam Ahmet Gazi Kaya genel bir değerlendirme yaparak, güvenli bir eğitimin sağlanması için okul içinde ve dışında alınması gereken önlemleri açıklayarak, ilgili bütün kurumların üzerine düşen görevleri titizlikle yerine getirmelerini istedi.

Kaymakam Kaya, "Öğrenciler evlerinde iken ailelerin dikkatli olması gerekiyor. Servislerde gerek servis görevlileri gerekse de güvenlik güçlerimiz gerekli hassasiyeti göstermelidirler. Öğrencinin okulun bahçesine girmesinden itibaren okul idaresi ve öğretmenlere büyük görevler düşüyor. Bizler idare olarak her türlü tedbiri alacağız. Aileler de üzerine düşen görevleri yapmalı ve bizlere yardımcı olmalıdırlar. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.