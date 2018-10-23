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Samsat'ta hayvanlar selde telef oldu

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde sel sularına kapılan onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sel sularına kapılan onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.


Olay Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Ovacık köyünde meydana geldi. Hacı Ali Ertan'a ait küçükbaş hayvan sürüsü otluk alandan çiftliğe dönerken yağmur bastırdı. Aniden bastıran yağmur sele dönüştü. Sel sularına kapılan çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. Sel suları köyde ahır, çiftlik ve deprem çadırlarında hasara neden oldu. Şiddetli yağış ve selin köyde hasarı ile ilgili İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

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