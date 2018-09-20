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Samsat'ta ilköğretim haftası kutlandı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi.


Samsat ilçesi Örentaş Mahallesi Şehit Yusuf Atal İlk ve Ortaokulu bahçesinde kutlanan programa Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Süleyman Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Kamu kurum ve kuruluş amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapmaları ve şiir okumaları ile devam etti. Daha sonra Örentaş Şehit Yusuf Atal Ortaokulu öğrenci korosunun müzik dinletisi sunuldu. Son olarak Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, bir konuşma yaptı. Akın konuşmasında, başarıya ulaşmak için öğretmen, öğrenci, aile ve okul idaresinin sıkı bir iletişim içerisinde olmaları gerektiğini vurguladı. Akın, " Eğitim yaşamla bağ kurmanın en önemli yoludur. Eğitimsiz toplumlar geri kalmaya mahkumdurlar. Okullarımızın amacı öğrencilerimizi hayata hazırlamaktır. Toplumumuzu geleceğe hazırlamak için eğitimden başka çaremiz yoktur. Bu anlamda herkes üzerine düşen görevi yapmakla yükümlüdür. Yeni eğitim öğretim yılının öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

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