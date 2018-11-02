Samsat'ta işyeri yapılması için çalışmalar sürüyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde depremde mağdur olan esnaflar için işyerlerinin yapılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde iş yerleri yıkılan esnaflar için çadır çarşı kurulmuş ve Adıyaman Valiliğinin koordinesinde yeni işyeri yapılması için temeller atılmıştı. Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Samsat ilçesinde esnaflık yaparken mağdur olan vatandaşlar ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü toplantı salonunda bir araya gelerek, yeni bina yapılması ile ilgili olarak fikir alış verişinde bulundu. Kaymakam Yıldız, toplantıda yaptığı açıklamada mülkiyeti kendisine ait olup işyeri yıkılan esnaflar ve kiracı durumunda olan esnafların durumları ile ilgili olarak açıklamalar yaparak, bu vatandaşların yeniden işyeri sahibi olabilmeleri için yapılması gereken çalışmaları anlattı. Kaymakam Yıldız, "Depremde mağdur olan esnaflarımız için ilk etapta çadır çarşı kurulmuştur. Bunun sonrasında işyerini kendi imkanları ile yapmak isteyen mülk sahibi esnaflarımıza valiliğimizin destek ve koordinesinde dükkanların su basmanı ücretsiz yapılmıştır. Bundan sonraki aşamada mülk sahibi esnaflarımıza yüzde 4 gibi çok düşük faizlerle, iki yıl ödemesiz toplam sekiz yılda ödeme koşulu ile kredi kullanma imkanı vardır. Mülk sahibi olmayıp kiracı durumunda olan esnaflar için ise ilçe belediyemiz ile birlikte mevzuat çerçevesinde yardımcı olacak yöntemler üzerinde çalışıyoruz. Esnaflarımızın mağdur olmaması için kanunlar çerçevesinde bütün imkanlarımızı kullanacağız" diye konuştu.

Toplantıda bütün esnaflara söz verilerek fikir alış verişinde bulunuldu.