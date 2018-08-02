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02 Ağustos 2018 13:55

Samsat’ta ki 2. depremden etkilenen vatandaşlara yeni konteynır dağıtılıyor

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5.

Samsat’ta ki 2. depremden etkilenen vatandaşlara yeni konteynır dağıtılıyor

02 Ağustos 2018 13:55

1 şiddetindeki depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlara konteynır dağıtılmaya başlandı.


Samsat ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremin ardından 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremde de bir çok vatandaşın evleri ağır olarak hasar gördü ve bu vatandaşlara ilk etapta çadırlara yerleştirildi.


AFAD tarafından yapılan ihale ile 202 adet konteynırın yerleştirilmesi için Samsat İlçe Afet ve Acil Durum Merkezi tarafından altyapı ve yerleştirme ihaleleri yapıldı ve Samsat ilçe merkezindeki dört mahalle ve köylerinde dağıtımlar başladı.


İlk etapta evleri acil yıkılacak olan ve çadırlarda yaşayanlara öncelik verildiği, akabinde ise diğer taleplerin değerlendirileceği belirtildi.




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