Samsat'ta Mevlid-i Nebi kutlamaları

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Samsat İlçe Müftülüğü tarafından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunun sene-i devriyesi münasebeti ile "Peygamberimiz ve Gençlik" temalı etkinlikler düzenlendi.

Bu etkinlikler kapsamında, Merkez Hacı Ömer camisinde Adıyaman Vaizlerinden Şule Sevmez tarafından bayanlara yönelik "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu vaaz irşat programı gerçekleştirildi.

Ayrıca Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, kamu kurum ve kuruluş amirleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı, yine Merkez Hacı Ömer Camisinde, Gerger İlçe Müftüsü Abdullah Selman tarafından bir konferans verildi.

Programın açılmış konuşmasını yapan Samsat İlçe Müftüsü Metin Kara, Diyanet İşleri Başkanlığının gençliğe ayrı bin önem verdiğini belirterek, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hayatının örnek alınarak ideal bir gençliğin yetiştirilmesi çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi.

Gerger İlçe Müftüsü Abdullah Selman ise yaptığı konuşmasında, "Peygamberimizin hayatı, yüce ahlakı ve davranışları bizim için en büyük örnektir. O'nun hayatını kendi hayatımızda uygulamamız gerekir. Gençlerimiz bizin geleceğimizin teminatıdır. Bu nedenle onların maneviyatının güçlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Samsat İlçesinde görevli din görevlileri ilahiler seslendirdiler. Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle basılan "Hz. Peygamber ve Gençlik" kitabı kurum amirlerine hediye edildi. Etkinliklerin ilk ve orta öğrenim öğrencileri arasında düzenlenen bilgi kültür yarışmaları ile devam edeceği belirtildi.