Samsat'ta okullara güvenlik elemanı alındı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde okulların güvenlik ihtiyacının karşılanması için alınacak 5 eleman için kura çekildi.

İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde istihdam etmek üzere, güvenlik görevlisi alımı projesi kapsamında Samsat ilçesinde beş kişinin istihdam edilmesi ile ilgili olarak ilçe milli eğitim müdürlüğü toplantı salonunda kura çekildi.

Yeni eğitim döneminde okulların ve çevresinin daha güvenli olması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, güvenlik ve temizlik görevlisi alımı yapılması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda, İŞKUR'un TYP programı üzerinden Samsat ilçesi için başvuru yapan 29 kişi arasından 5 kişi belirlendi.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, eğitim kalitesinin yükseltilmesi için her geçen gün yeni uygulamaların devreye alındığını belirtti.

Akın, "Öğrencilerimizin daha güvenlik bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için güvenlik elemanı uygulaması çok yerinde bir karar olmuştur. İlçemize 5 kişi düşüyor. Bunların kurasını noter huzurunda çektik. Beş kişi belirlenmiş oldu. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.