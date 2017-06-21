Ramazan ayı içerisinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı. Öğle namazı sonrası erkekler için ve ikindi namazı sonrası bayanlar için Samsat Ulu Camii’nde din görevlileri nezaretinde, dualar ve salavatlar eşliğinde açılan Sakal-ı Şerif’i görmek için ilçe merkezi ve köylerden vatandaşlar ziyaret etti.

Samsat ilçesinde bulunan Sakal-ı Şerif’in Hazreti Ömer hilafetinde Sahabe Safvan bin Muattal döneminde ilçeye getirildiği ve nesilden nesile bu günlere kavuşturulduğu belirtiliyor.