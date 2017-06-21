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21 Haziran 2017 17:27

Samsat’ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’i vatandaşların ziyaretine açıldı.

Samsat’ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

21 Haziran 2017 17:27


Ramazan ayı içerisinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı. Öğle namazı sonrası erkekler için ve ikindi namazı sonrası bayanlar için Samsat Ulu Camii’nde din görevlileri nezaretinde, dualar ve salavatlar eşliğinde açılan Sakal-ı Şerif’i görmek için ilçe merkezi ve köylerden vatandaşlar ziyaret etti.


Samsat ilçesinde bulunan Sakal-ı Şerif’in Hazreti Ömer hilafetinde Sahabe Safvan bin Muattal döneminde ilçeye getirildiği ve nesilden nesile bu günlere kavuşturulduğu belirtiliyor.




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