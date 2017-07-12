Samsat’ta şehit kabri ziyaret edilerek şehitlere mevlit okutuldu

Samsat Ulu Cami’de okutulan mevlite Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, Belediye Başkanı Yusuf Fırat, kamu kurum ve kuruluş amir ve çalışanları, siyasi parti temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında Mardin’in Derik İlçesinde PKK’nın askeri aracın geçişi sırasında tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Atal’ın Samsat ilçe merkezi Örentaş mahallesindeki mezarlıkta bulunan kabri ziyaret edildi.

Burada Samsat İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru Kuran-ı Kerim okuyarak, 15 Temmuz hain darbe girişimi serasında canlarını ortaya koyan şehitlerimiz ve diğer bütün şehitlerimiz için dua etti.