Samsat’ta Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Törene, Kahta Kaymakamı Samsat Kaymakam Vekili Ahmet Gazi Kaya, Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Başçavuş Ökkeş Aslan, Siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş amir ve çalışanları, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan törende İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunda bulunuldu. Burada Jandarma Kıdemli Çavuş Muammer Yağız günün ve anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Öğrencilerden Pınar Nur Demir ise ‘30 Ağustos’ adlı şiir okudu.

Tören Kaymakam Ahmet Gazi Kaya ve Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat’ın tebrikleri kabul etmesiyle son buldu.