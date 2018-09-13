Samsat'taki depremin enkazları temizlenecek

Adıyaman'ın Samsat ilçesini ziyaret eden AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Samsat ilçesindeki deprem enkazının temizlenmesi için ihalenin onaylandığını bildirdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve bir grup partili ile birlikte Samsat ilçesindeki depremzedeler ile bir araya gelen Aydın, Samsat Belediyesi Toplantı Salonunda vatandaşlara hitap ederek 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem ve 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremde ağır hasarlı oldukları tespit edilene ve yıktırılan binaların enkazlarının temizlenmesi için yürütülen çalışmaların sonuna gelindiğini ve ihalenin onaylandığını belirterek önümüzdeki günlerde bu en kazların temizleneceğini ifade etti.

Burada açıklamalarda bulunan Milletvekili Aydın, yapımı devam eden kalıcı konutlardan 86 tanesinin Ekim ayı sonunda, tamamı olan 403 tanesinin ise yıl sonunda vatandaşlara teslim edileceğini söyledi.

Aydın, "Samsat ilçemizdeki vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için her türlü fedakarlığı yapmaktayız. Samsat ilçemizde 700 kişi İşkur kapsamında istihdam edildi. Hak sahipliğinde DASK sorununun çözülmesi için KHK çıkardık. 403 kalıcı konutun yapımına başlandı. 700 konutun yapım işi ise programa alındı. Vatandaşların arsa sorununun çözülmesini beklemekteyiz. İkinci depremde evleri ağır hasarlı olan vatandaşlarımızın hak sahipliği çalışmalarına başlandı. En kısa sürede bu çalışmaların da tamamlanması ile birlikte evlerin yapılmasına başlanacak" dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise yaptığı açıklamada, "Depremin ilk gününden itibaren vatandaşlarımız ve ilgili birimlerimiz ile birlikteyiz. Vatandaşlarımızın depremin etkisini en az hissetmeleri için ne gerekiyorsa yapmaktayız. Bu aşamadan sonra vatandaşlarımızın tamamının kalıcı konutlarına kavuşmaları ve yıkılan kamu binalarının yapılması için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız" diye konuştu.