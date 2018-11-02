Sanatçı ve müzisyenler “Düğünlerde silaha hayır” dedi

Adıyaman'da ki düğünlere katılan sanatçı ve müzisyenler düğünlerde silah sıkılmasına karşı “silaha hayır” dedi.

Düğünlerde silah sıkılmasının önüne geçmek için kampanya başlatan Adıyaman'da ki sanatçı ve müzisyenler pankart açtı. Halı sahada düzenledikleri maç sonrası pankart açan sanatçı ve müzisyenler “Düğünlerde Silaha Hayır” pankartı açtı.

Pankarta, “Bu güne kadar hiç kimse havaya silah sıktı diye kahraman olmadı. Fakat katil olup hapse giren çok. Düğünlerde mutluluk ve sevinçleriniz bir başkasının üzüntüsü olmasın. Düğünlerde silaha hayır” yazıldı.

Daha sonra çiğköfte yoğuran sanatçı ve müzisyenler yoğurdukları çiğköfte ile silah resmi çizip ‘no' yazdı.

Abuzer Ok isimli sanatçı, düğünlerde sıkılan silahlar nedeniyle insanların hayatının tehlikeye girdiğini ve silah sıkmanın hiçbir anlam ifade etmediğini belirterek, silah sıkmaya karşı duyarlılık beklediklerini söyledi.

Abuzer Ok, “Adıyaman il ve ilçelerinde ki sanatçı ve müzisyenler bir araya gelerek silaha karşı duyarlılık oluşturmak istedik. Bizler hiçbir düğünde silah sıkılmasını istemiyoruz. İnsanların canı yansın istemiyoruz” ifadelerini kullandı.