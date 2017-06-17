Sanko Holding çalışanları iftarda buluştu

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ve Sanko Holding yöneticilerinin ev sahipliğinde, Sanko Tekstil fabrikasında çalışanlara verilen iftar yemeğine protokol üyeleri de katıldı.

Adil Sani Konukoğlu iftar programında yaptığı konuşmada, “Kıymetli çalışanlarımızla her Ramazan’da birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. İnşallah Bayramı da güzel bir şekilde geçiririz. Biliyorsunuz bir yıldır ülkemiz inanılmaz derece de bir tehlike içerisinde, bunun sebebi de geçen yıl 15 Temmuz’da hain bir terör örgütünün darbesiyle karşı karşıya kalmamızdı. Bunun sancılarını halen çekiyoruz. Ama çok şükür millet olarak, Sanko camiası olarak hiçbir zaman bunlara müsaade etmedik ve bundan sonra da etmeyeceğimizi birlikteliğimizle ortaya koyuyoruz. Önümüzde güzel günler var ve ülkemizin önü aydınlıktır. İnşallah Suriye’deki ve Irak’taki olaylarda durulduğu takdirde ülkemizin çok farklı bir noktaya geleceğinden hiç şüphemiz yoktur” dedi.

Adıyaman ekonomisine önemli katma değer ve istihdam sağlayan Sanko Holding ve Konukoğlu ailesine teşekkür eden Vali Abdullah Erin ise, “ Böyle güzide bir ortamda bizleri emekçilerimizle bir araya getiren ve buna vesile olan Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayının ve yaklaşan Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, bu mübarek ayın İslam alemine huzur, barış ve kardeşlik getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Geçen yılda aynı yerde ve aynı ortamda Sanko Holdingimizin verdiği iftara katılmış, bu memleket, bu millet, vatan, bayrak ve bütün kutsallarımız için hayır dileklerde bulunmuştuk. Devlet ve millet olarak belki de en zor yıllardan bir tanesini geride bıraktık. 2016 yılı ülkemiz için, milletimiz için, istiklalimiz ve istikbalimizin sınandığı, milletimizin sabrının, cesaretinin ve kahramanlığının sınandığı bir yıl oldu. Bugün geldiğimiz nokta da bu zor sınavlardan başarıyla geçmiş olmanın gönül rahatlığı içerisindeyiz. Bütün terör örgütlerinin amacı ülkemizin bekasını, birliğini, beraberliğini ve bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yönelik teşebbüsleriyle ve kuşatmalarıyla karşı karşıya kaldık. Hain terör örgütleri ne yaparlarsa yapsınlar, duyarlı hükümetimiz, duyarlı Sanko Holding gibi bir serüvenin olduğu ve vatanını milletini seven duyarlı işadamlarımız olduğu sürece, ülkemizin birliğini ve beraberliğini bozamazlar” dedi.

Açılan iftar sonrası ve yapılan konuşmaların ardından Sanko Holding’de 10 ve 25 yıl emek verenlere Vali Abdullah Erin, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından, üzerinde personelin fotoğrafları işlenmiş kristal plaket, altın ve çeşitli hediyeler verildi.

Programa Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, bazı kurum amirleri, Sanko çalışanları ile çok sayıda davetli katıldı.