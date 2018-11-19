Santranç şampiyonu dünya 9.'su oldu

Adıyaman Belediyesporlu 12 yaşındaki milli satranççı İrem Ezra Öz, İspanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak, dünya 9.'su oldu.

Adıyaman Belediyespor'un Türkiye Şampiyonu ünvanlı sporcusu olan İrem Ezra Öz, İspanya'da katıldığı ve 90 ülkeden 851 sporcunun katıldığı Dünya Satranç Şampiyonasında, 12 Yaş Altı Kızlar Kategorisinde ülkemizi başarıyla temsil etti. Kendi kategorisinde yarışan 107 sporcu içerisinde 8.'lik elde ederek topladığı eş puanla Dünya 9.'su olan minik sporcu, yine önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada dünyanın en iyi satranççılarıyla yarışan İrem Ezra Öz, 11 tur üzerinden yapılan şampiyonada 147 ELO kazanarak en çok uluslararası puan kazanan 3. sporcu ve en yüksek averajla şampiyonayı tamamlayan 5 sporcudan birisi olarak hem Adıyaman'ı hem de Türkiye'yi gururlandırdı. 7 yaşından beri satranç oynayan başarılı sporcu, satranca başladığı günden itibaren katıldığı yurtiçi ve yurt dışı 80 turnuva ve şampiyonanın hemen hepsinde genel ve kadınlar kategorisinde kupa ve madalya kazanarak döndü.

Turnuva sonunda bir değerlendirmede bulunan başarılı satranççı İrem Ezra Öz, Dünya 9.'su olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, “2 haftaya yakın süredir dünyanın en iyi sporcuları ile 11 maç yaptım. Her maçım ortalama 4-5 saat sürdü. 8 maçım ise internet üzerinden canlı yayınlanarak tüm dünya tarafından seyredildi. Ülkemi ve Adıyaman'ı en iyi şekilde temsil ederek Dünya 9.'su olduğum için çok mutluyum. Bu başarıda çok büyük desteği olan sporcusu olduğum Adıyaman Belediyesine, Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu'ya ve Antrenörüm Grand Master Nidjat Mammadov'a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.