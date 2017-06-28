Şarampole yuvarlanan kepçe sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Şanlıurfa Karayolu üzerinde yol çalışması yapan kepçe sürücüsü Mehmet Ali Kuşlu, idaresindeki 3400127889 plakalı kepçe sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kazada kepçe sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından bilgi verilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.