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26 Aralık 2017 17:50

Savaştan kaçan ailelere kışlık kart verildi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yaşanan savaşlardan kaçarak Adıyaman’a gelen Irak, Suriyeli ve Afgan ailelere kışlık yardım kartları dağıtıldı.

Savaştan kaçan ailelere kışlık kart verildi

26 Aralık 2017 17:50


Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı karşısında bulunan bir düğün salonunda dağıtımı gerçekleştirilen kışlık kartlar yapılan başvurular ve incelemelerin ardından hak sahibi ailelere tek tek dağıtıldı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü görevlileri tarafından incelemeleri tamamlanan kent merkezinde bulunan toplam bin 500 aileye kışlık yardım kartları dağıtıldı. Kartlarını görevlilerin ellerinden teslim alan savaştan kaçan aile bireyleri, kartların geçerli olduğu iş yerlerinden alış veriş yapabilecek.




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