Seçim zaferini bedava ekmek dağıtarak kutladılar

Kahta ilçesi Cami Mahallesi’nde fırıncılık yapan Turan Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin seçim zaferinden dolayı mahalle sakinlerine bedava ekmek dağıttı. Esnaf Turan Yıldız, bedava ekmek dağıtımının akşama kadar süreceğini söyledi. Yıldız, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti’nin seçimi kazanmasından dolayı bedava ekmek dağıtıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan için bugün ekmeği bedava dağıtıyoruz. Bedava ekmek dağıtımı akşama kadar sürecek. Türkiye, elimizden gitmedi bizim için yeterlidir. Bu seçim Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu olsun. Devletimiz sahipsiz kalmadı. Ekmeğimizi hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem de kendi hayrımıza dağıtıyoruz. Ümmetin lideri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferi İslam dünyasına hayırlı olsun” dedi.

Fırın çalışanlarından Ahmet Yıldız, “Dün yapılan seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sisteme göre seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Biz de halkımıza bedava ekmek dağıtmaya niyetlendik. Seçimi zaferle kazandığımız için Cami Mahallesi’nde tüm halkımıza, bedava ekmek dağıtıyoruz. Hedefimiz 2023’tür. Cumhurbaşkanımız tekrar başımızda olacağı için çok şükrediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmasından hem de bedava ekmek dağıtımından memnun olduklarını ifade etti.