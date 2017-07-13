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13 Temmuz 2017 10:34

Şehit ailesine ziyaret

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ve beraberindekiler şehit P.

Şehit ailesine ziyaret

13 Temmuz 2017 10:34

Uzm. Çvş. Halil Tuğ’un ailesini evinde ziyaret etti.


Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya beraberinde şube müdürleri Ramazan Kurkut, Mustafa Gümüş, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gafari İzci, Safvan İmam Hatip Lisesi Müdürü M. Kadir Çelik ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mahmut Çelik 15 Temmuz hain darbe girişimi yıl dönümü şehit aileleri ziyaret programı kapsamında Şehit P.Uzm.Çvş. Halil Tuğ’un ailesini evinde ziyaret etti.


Şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyen Mete Kızılkaya, ’’Tarih boyunca zor şartlara rağmen zaferler elde eden milletimizin, sahip olduğu vatan sevgisi ve istiklal ruhu tüm dünyaya örnek olmuştur. Milletimizin kazandığı büyük zaferlerin temelinde canlarını hiç çekinmeden feda eden şehitlerimiz ile gazilerimizin yer almaktadır’’ dedi.




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