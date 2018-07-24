Şehit Akif Güleş Taziye Evine yemekhane ve mutfak

Adıyaman’ın bütün mahallelerinde başlattığı taziye evi yapım seferberliğini tüm hızıyla sürdüren Adıyaman Belediyesi şimdide ihtiyaç duyulan taziye evlerine yemekhane ve mutfak yapımına başladı.

Barbaros Hayrettin Mahallesinde bulunan Şehit Akif Güleş Taziye Evinde ihtiyaca binaen başlatılan mutfak ve yemekhane inşaatı hakkında bilgi veren yetkililer, “İlimizin en yoğun kullanılan taziye evlerinden bir tanesi olan Şehit Akif Güleş Taziye Evinde, taziye sahiplerinin ihtiyacı üzerine yemekhane ve mutfak olarak kullanılabilecek ayrı bir bina inşaatına başlayan Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamladı. İnşallah bundan sonra taziye sahipleri ana bina da misafirlerini ağırlarken, hemen yanında yapılan ayrı bölümde de yemek saati yemeklerini yiyebilecekler. Halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren taziye sahipleri ise Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’ya ve ekibine teşekkür etti.