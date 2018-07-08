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08 Temmuz 2018 16:42

Şehit Astsubay Recep İnce için mevlid-i şerif

8 Temmuz 2017 tarihinde Bitlis il merkezinden Hizan İlçesinde daha önceden PKK tarafından yola tuzaklanan EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce, şehadetinin birinci yıl dönümünde Mevlid-i Şerifle anıldı.

Şehit Astsubay Recep İnce için mevlid-i şerif

08 Temmuz 2018 16:42


Şehit Jandarma Astsubay Recep İnce’nin Besni ilçesine bağlı Köseceli Beldesinde düzenlenen mevlit programına ve Taziye Evi açılışına şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, eşi Yasemin Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Besni Kaymakam Vekili Can Aksoy, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Köseceli Belediye Başkanı Mehmet Kurtulmuş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Mevlid-i Şerif öncesi Köseceli Belediyesi tarafından yaptırılarak şehit Astsubay Recep İnce’nin isminin verildiği taziye evinin açılışı yapıldı. Vali Nurullah Naci Kalkancı, taziye evi açılış kurdelesini Şehit Astsubay Recep İnce’nin eşi Esra İnce ve şehit babası Osman İnce ile birlikte kesti.


Taziye Evi açılışının ardından Mevlid-i Şerif okundu. Öğle namazına doğru başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kura’n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler söylendi. Hayatlarını feda eden Şehit Astsubay Recep İnce ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.


Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı ve beraberindeki heyet, Şehit Jandarma Astsubay Recep İnce’nin belde merkezinde bulunan kabrini ziyaret ederek, dua edip, acılı baba Osman İnce’ye başsağlığı ve sabır diledi.




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