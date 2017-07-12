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12 Temmuz 2017 12:30

Şehit Astsubay Recep İnce için mevlit okutuldu

Geçtiğimiz hafta sonu Bitlis’te bölücü terör örgütü mensuplarının daha önce yola tuzakladıkları EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce için şehadetinin üçüncü gününde mevliti şerif okutuldu.

Şehit Astsubay Recep İnce için mevlit okutuldu

12 Temmuz 2017 12:30


Şehit Astsubay Recep İnce’nin Besni ilçesine bağlı Köseceli Beldesinde düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Direk, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazına müteakip başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kura’n-ı Kerim ve mevliti şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatanın mukaddesatı uğruna canlarını feda eden Şehit Astsubay Recep İnce ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.


Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı, acılı baba Osman İnce, anne Cemile İnce ve şehidin kardeşlerine başsağlığı ile sabır diledi.




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