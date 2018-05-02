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02 Mayıs 2018 13:38

Şehit babasına Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediyesi

Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Besnili Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın babası İmam Sarıaslan ile Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Şehit babasına Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediyesi

02 Mayıs 2018 13:38


Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kutlu’ya verdiği manevi destekten dolayı teşekkür eden şehit babası Sarıaslan, vatanın bütünlüğü için her zaman göreve hazır olduklarını da dile getirdi. Başkan Kutlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bağımsız bir Türkiye için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizi bu makamda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.


Ziyaret sonunda Başkan Kutlu, şehit babası İmam Sarıaslan’a Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.




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