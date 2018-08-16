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16 Ağustos 2018 17:43

Şehit babasından hainlere tokat gibi cevap

Adıyaman’da oğlu şehit düşen Ekrem Yılmaz, “Diyarbakırlıyım, Zazayım, Kürdüm ama Türk oğlu Türküm” dedi.

Şehit babasından hainlere tokat gibi cevap

16 Ağustos 2018 17:43


Adıyaman’daki operasyonda şehit düşen 4 askerden biri olan Diyarbakırlı Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşat Yılmaz’ın ailesi Adıyaman’a geldi. Şehit Yılmaz’ın babası söylediği sözlerle terör örgütüne tokat gibi cevap verdi.


“Vatan sağ olsun”, “Tayyip Erdoğan’a selam olsun, İçişleri Bakanına selam olsun”, “Bir ölür bin diriliriz”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” diyen acılı baba Ekrem Yılmaz, “Diyarbakırlıyım, Zazayım, Kürdüm ama Türk oğlu Türküm” dedi.


Morg önünde tekbirler getirilerek, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atıldı.


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda şehitlerin otopsileri sürüyor.




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