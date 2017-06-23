Şehit çocuğuna doğum günü sürprizi

Adıyaman Valisi Abdullah Erin’in eşi Gülhan Erin, şehidin oğlu Muhammed Eymen için düzenlenen doğum gününe katılarak şehit ailesini bu anlamlı ve mutlu günde yalnız bırakmadı.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kılınç’ın eşi Ceyda Kılınç’ın kendi evlerinde düzenledikleri kutlamaya Gülhan Erin, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar’ın eşi Fatma Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’un eşi Ünzile Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper’in eşi Kezban Alper ve şehidin akrabaları katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kılınç’ın fotoğrafının asılı olduğu odanın içinde gerçekleşen kutlamada Gülhan Erin, şehidin oğlu Muhammet Eymen’i kucağına alarak pasta üzerindeki mumları söndürdü.

Şehidin oğlunu kucağına alarak yakın ilgi gösteren Gülhan Erin, Muhammed Eymen’e doğum gününde çeşitli hediyeler vererek, “Muhammet Eymen ve annesi şehidimizin bizlere en kıymetli emanetleridir. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emanetleri olan ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Şehidimizin oğlu Muhammed Eymen’in doğum günü olduğunu öğrendik ve bu mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayarak, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdik.

Minik Muhammed’e sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum. Şehitlerimizin emanetlerini en iyi şekilde koruyacağız. Onların boyunlarını büktürmeyeceğiz. Vatanın mukaddesatı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kahraman Gazilerimize ise sağlık ve uzun ömürler diliyorum” dedi.