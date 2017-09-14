Şehit Er Çelebi Öztekin şahadetinin 21. yılında mezarı başında anıldı

yılında Tut İlçesi Dağyalangoz Köyünde mezarı başında okunan Kur’an-ı Kerim ve dualarla anıldı.

Şehit Piyade Er Çelebi Öztekin’i anma programına Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ile Şehit Piyade Er Çelebi Öztekin’in ailesi katıldı.

Tut ilçesine bağlı Dağ Yalangoz Köyüne gelişinde Vali Nurullah Naci Kalkancı ve beraberindeki heyeti Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı ile Şehit Piyade Er Çelebi Öztekin’in babası Hüseyin Öztekin ve köylüler karşıladı. Şehit Öztekin’in Dağyalangoz Köyünde mezarı başında gerçekleşen ziyarette müftülük görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak, Şehit Çelebi Öztekin başta olmak üzere vatan uğruna canını feda eden bütün şehitler için dualar edildi.

Anma programının ardından Vali Kalkancı, Çelebi Öztekin’in babası Hüseyin Öztekin’e başsağlığı ve sabır diledi.