Şehit Polis Memuru Mahmut Kayan dualarla anıldı

yılında dualarla anıldı.

13 Eylül 2012 tarihinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki polis kontrol noktasına bölücü terör örgütü üyeleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Polis Memuru Mahmut Kayan, şahadetinin 5. yıldönümünde okunan mevlidi şerifle anıldı.

Mevlidi şerif öncesi Vali Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Tut Kaymakam Vekili Adem Kaya, Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı, şehidin eşi ve ailesi ile birlikte Şehit Polis Memuru Mahmut Kayan’ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

Ziyarette, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak vatan uğruna can veren tüm şehitlere dua edildi.

Kabir ziyaretinin ardından Vali Kalkancı ve beraberindeki heyet, Tut ilçe merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkında Şehit Polis Memuru Mahmut Kayan için okunan mevlidi şerif programına katıldı. Öğle namazına doğru başlayan mevlit programında, Kura’n-ı Kerim okunarak ilahiler seslendirildi. Vatanın mukaddesatı uğruna canlarını feda eden Polis Memuru Mahmut Kayan ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, şehidin eşi Berlin Kayan ve acılı baba Memet Kayan’a başsağlığı ve sabır diledi.