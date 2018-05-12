Şehit Recep İnce’nin ailesine ziyaret

Ziyarette Besni İlçe Jandarma Komutan Vekili Arif Bekar, Köseceli Belediye Başkanı Mehmet Kurtulmuş, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, Besni İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yüksel, Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan ve Gazeteci Soydan Doğru hazır bulundu.

Kaymakam Ahmet Gencer, Şehit Astsubay Recep İnce’nin babası Osman İnce ile bir süre sohbet ederek, tekrar başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kaymakan Gencer, devlet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında yer alacaklarını ve canlarını bu vatan için veren şehitlerin yakınlarını yalnız bırakmayacaklarını söyledi.