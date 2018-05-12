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12 Mayıs 2018 15:33

Şehit Recep İnce’nin ailesine ziyaret

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ve beraberindekiler, 8 Temmuz 2017 tarihinde Bitlis’te bölücü terör örgütü mensuplarının yola tuzakladıkları EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce’nin ailesini ziyaret etti.

Şehit Recep İnce’nin ailesine ziyaret

12 Mayıs 2018 15:33


Ziyarette Besni İlçe Jandarma Komutan Vekili Arif Bekar, Köseceli Belediye Başkanı Mehmet Kurtulmuş, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, Besni İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yüksel, Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan ve Gazeteci Soydan Doğru hazır bulundu.


Kaymakam Ahmet Gencer, Şehit Astsubay Recep İnce’nin babası Osman İnce ile bir süre sohbet ederek, tekrar başsağlığı dileklerinde bulundu.


Kaymakan Gencer, devlet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında yer alacaklarını ve canlarını bu vatan için veren şehitlerin yakınlarını yalnız bırakmayacaklarını söyledi.




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