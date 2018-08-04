Şehit Uzman Çavuş Cevdet Canördek için mevlit okutuldu

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in Adıyaman merkeze bağlı Afet Evleri Mahallesindeki baba evinde mevlit düzenlendi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdür Vekili Sezai Duruk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, jandarma personeli, emniyet teşkilatı mensupları, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi Namazına müteakip başlayan mevlit programında, Müftülük görevlileri tarafından Kura’n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Milletimizin birlik ve bütünlüğü ile vatanın mukaddesatı ve bekası uğruna canlarını feda eden Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.

Okunan mevlidi şerifin ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı, acılı baba Mehmet Canördek’e başsağlığında bulunarak sabır diledi.