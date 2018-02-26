Şehit yakınları ve gaziler ‘emir’ bekliyor

TÜMŞAD Başkanı Hacı Erdengi, Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan PKK’nın Suriye kolu PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim’in yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, sadece Salih Müslim’in değil diğer örgüt liderlerinin de yakalanması gerektiğini vurguladı.

Başkan Erdengi, “Salih Müslim’in yakalanması sevindirici ancak inşallah terör örgütün diğer üst düzeylerinin yakalanması yada öldürülmesini bekliyorum. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti devletine güvenimiz tamdır. Bu terör başımızdan defolup gidecektir. Ülkemiz inşallah bu terör belasından kurtulacak” dedi.

Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili olarak ise Hacı Erdengi, şehit yakınları ve gazilerin görev beklediğini ifade ederek, “Afrin operasyonunda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Gazi olan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Afrin meselesi Türkiye’nin en önemli meselesidir. İnşallah biz Afrin’i terörden temizleyeceğiz ve alnımızın akıyla oradan döneceğiz. Afrin’i, Afrinlilere tertemiz bir yer olarak bırakacağız. Afrin ülkemizin en önemli gündemidir. Bu konuda Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimize güvenimiz tamdır. Orada devletimiz gerekeni yapıyor. Adıyaman’da da Enes Sarıaslan’ı Afrin’de şehit verdik. Daha nice Enes’leri şehit dahi versek Afrin’in temizlenmesi ve sınır güvenliğimizin sağlanması lazım. Şehit aileleri ve gaziler Afrin operasyonuna tam destek veriyor. Gazi olanlar bu gün Afrin’e gitmek için emir bekliyor. Şehitlerimizin anne, baba ve kardeşleri Afrin’e gitmek istiyor. Şehit yakınları ve gaziler olarak üzerimize düşen ne ise bunu yapmaya hazırız” diye konuştu.