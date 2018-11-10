Şehitlerin isminin verildiği üst geçit törenle açıldı

İlk olarak Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde Ankara'da Gölbaşı Özel Harekat Merkezinde şehit düşen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler için anma töreni düzenlendi.

Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonunda yapılan anma törenine, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Nazif Canlı tarafından yapılan Kuran-ı Kerim Tilaveti ile devam etti.

Açılış konuşmasını yapan Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nevzat Avşar, “15 Temmuz, bizlere hiçbir gücün Allah aşkı ve vatan sevgisiyle dolu yüreklerden daha üstün olamadığını gösterdi” dedi.

Avşar'dan sonra kürsüye gelen Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin babası Ali Oruç; "Kurugöl Köyünde yapılan üst geçidin ismini çocuklarıma vererek açılışı için bizleri buraya davet eden Besni Kaymakamı Ahmet Gencer'e ve üst geçide evlatlarımızın isminin verilmesinde emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Tüm gazilerimize de sağlıklı ve sıhhatli bir yaşam diliyorum” dedi.

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ise konuşmasında, "Bu aziz milleti aynı duygu ve coşku ile tek vücut olarak birleştiren, bugün bizi bu topraklarda özgür ve bağımsız olarak yaşamamız için hayatını feda eden, bu toprakları bize vatan yapan, dini, bayrağı ve milleti ve bu milletin namusu için hayatını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize saygılar sunuyorum.

Arkadaşlar bu topraklarda özgürce yaşamanın bir bedeli var. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bu bedeli ödediler. Biz onların fedakarlıkları sayesinde bugün bu topraklarda rahatça yaşayabiliyoruz. Hepsine minnetlerimi arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından "15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç" üst geçidinin açılışı için Kurugöl Köyüne geçildi. Burada düzenlenen törende Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ile Şehit Ahmet Mehmet Oruç kardeşlerin babası Ali Oruç, çocuklara Türk Bayrağı dağıttı.

Üst geçidin açılışından önce bir konuşma yapan Kurugöl Köyü Muhtarı Hamza Yıldırım, " Köyümüzde yapılan üst geçidin isminin 15 Temmuz Ahmet ve Mehmet Oruç üst geçidi olması için karar alındı. Köyümüze hayırlı ve uğurlu olsun. 15 Temmuz'da hayatını kaybetmiş olan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Besni Müftüsü Ali Osman Toprak tarafından yapılan duanın ardından 15 Temmuz Şehitleri Ahmet Mehmet Oruç Üst Geçidinin açılışı gerçekleştirildi.