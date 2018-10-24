Sel sonrası cadde ve sokaklar çamur deryasına döndü

Adıyaman'da önceki gece etkili olan şiddetli yağış sonrasında oluşan sel, cadde ve sokakları çamur deryasına çevirdi. Belediye ekipleri cadde ve sokakları temizlemek için seferber oldu.

Önceki gece etkili olan ve yaşamı olumsuz etkileyen yağmur sonrasında oluşan selin hasarı gündüz ortaya çıktı. Kent merkezinde metrekareye 5.6 kilogram, Karadağ bölgesine ise yaklaşık 30 kilogram yağış düştü. Sel suları tarafından kentin kuzeyindeki Karadağ'dan sürüklenen toprak, taş, ağaç parçaları ve malzemeler kentte mazgalları tıkamış ve kent merkezinde bazı bölgeler gölete dönmüştü. Cadde ve sokaklar çamur deryasına dönerken, iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri çamur deryasına dönen cadde ve sokakları geceden itibaren temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler su basan ev ve iş yerlerinde de çalışma yaptı.