Sel suları Adıyaman'da asfaltları yerinden söktü

Adıyaman'da gece etkili olan şiddetli yağışın sebep olduğu sel önüne ne çıktıysa sürüklerken, asfaltı yerinden söktü. Cadde ve sokaklar gölete dönerken, araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağış uyarısı yaptığı Adıyaman'da sel hayatı felç etti. Gece başlayan şiddetli yağmur sele dönüştü. Adıyaman'ın Kuzey bölgesi olan Karadağ'da etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü. Sel suları önüne kattığı her şeyi sürükledi.

Dağın eteklerinden gelen sel suları taş, toprak, ağaç dalları başta olmak üzere önüne kattığı malzemeleri kent merkezine kadar getirdi. Selin şiddeti nedeniyle TOKİ Yolu üzerinde asfaltlar yerinden söküldü. Aşırı yağış nedeniyle yetersiz kalan mazgallar sel sularıyla gelen malzemeler nedeniyle tıkanınca cadde ve sokaklar gölete döndü. Atatürk Bulvarı, 1. Çevre Yolu, 2. Çevre Yolu ve 3. Çevre yolunda göletler oluştu. Özellikle TOKİ Yolunda trafik durdu. Vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Sel bir inşaatın konteynerini de yaklaşık 50 metre kadar sürükledi. Çöp kovaları yüzlerce metre yolda sürüklendi.

Başkan Kutlu: “Yağış miktarı normalin çok üzerinde”

Adıyaman Belediyesi ekipleri iş makineleri ile bir taraftan yolları temizlerken, diğer taraftan mazgalları açmaya çalıştı. Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyerek, açıklamada bulundu.

Başkan Kutlu, “Şehir merkezinde yağan yağmur miktarı çok fazla değil, çok fazla sıkıntı olmadı ama özellikle dağ kesiminde şehir içinde yağan yağmurun yaklaşık 20 katı olan bir yağmur yağışı oldu. Buralarda yeni yağmur suyu hattı döşedik. Ancak dağdan toprak, ağaç parçalarıyla birlikte gelen sel kısa bir sürede mazgalların üzerini kapatıyor. Şuanda da bütün ekiplerimiz bu mazgalları açmakla uğraşıyor. Tabi gelen su miktarı da normalin çok üzerinde olduğu için mazgalların veya boruların taşıyabileceği seviyede değil. Şehrin Kuzey tarafında tamamen etkili oldu. Güneye sel kavuşmadı ama Atatürk Bulvarında, 1. Çevre yolunda, 2. Çevre Yolunda, özellikle de Kuzeye yani dağa en yakın olan 3. Çevre Yolunda ciddi manada sel birikintisi oluştu” diye konuştu.