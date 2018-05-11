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11 Mayıs 2018 21:03

Sel suları derelerden taştı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı felç etti.

Sel suları derelerden taştı

11 Mayıs 2018 21:03

Sincik-Kahta karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı


Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkilen şiddetli yağmur nedeniyle dereler taştı, evleri su bastı. Derelerden taşan sel suları nedeniyle Sincik-Kahta karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Dere kenarında bulunan tarım arazileri sular altında kaldı.


Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe köyü Çavçük mezrasında birçok evi su bastı. Dere kenarında Mustafa Pekavcı’ya ait evin 2 metre yakınına kadar sel suları ulaştı. Aynı yerde Osman Erkut’un ahırını su bastı.




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