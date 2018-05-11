Sel suları derelerden taştı

Sincik-Kahta karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkilen şiddetli yağmur nedeniyle dereler taştı, evleri su bastı. Derelerden taşan sel suları nedeniyle Sincik-Kahta karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Dere kenarında bulunan tarım arazileri sular altında kaldı.
Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe köyü Çavçük mezrasında birçok evi su bastı. Dere kenarında Mustafa Pekavcı’ya ait evin 2 metre yakınına kadar sel suları ulaştı. Aynı yerde Osman Erkut’un ahırını su bastı.