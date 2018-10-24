Selin vurduğu Samsat'ta hasar tespiti yapılıyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen selin hasarı sabah gün yüzüne çıktı. Selin yaşandığı bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

Dün gece saatlerinde Samsat ilçesine bağlı Ovacık köyünde aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle sel meydana gelmiş ve Hacı Ali Ertan'a ait 120 küçükbaş hayvan sele kapılarak telef olmuştu. Selde ahırlar ve suya kapılarak sürüklenen otomobiller de zarar görmüştü.

Gece yaşanan selin verdiği zarar sabah saatlerinde gün yüzüne çıktı. Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Süleyman Aslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Demir, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ayaz ve İlçe Yazı İşleri Müdürü Fatih Ayhan, selin vurduğu Ovacık köyünde incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışması yaptı. Köylülere geçmiş olsun dileklerinde bulunan heyet, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Adıyaman İl Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgilere göre ise Samsat'ta metrekareye 32 kilogram yağışın düştüğü öğrenildi.

Hacı Ali Ertan isimli vatandaş, “Zaten keçilerimizin büyük bir kısmı gitti. Ahırlarımızın büyük bir kısmı yıkıldı. Biz devletimize güveniyoruz, bize bu konuda yardımcı olacaklarını da biliyoruz” diye konuştu.