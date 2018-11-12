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Selka Eskişehir Hentbol Takımı: 31 - Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı:30

Hentbol Süper Liginde bu hafta deplasmanda ligin güçlü takımlarından Selka Eskişehir Hentbol takımıyla karşılaşan Adıyaman Belediyespor, rakibini elinden kaçırdı.


Türkiye Erkekler Hentbol Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Selka Eskişehir Hentbol Spor Kulübüyle deplasmanda karşılaşan Adıyaman Belediyespor, rakibine 31-30 mağlup oldu.


Büyük çekişmeye sahne olan maçın son dakikalarında güçlü rakibi karşısında terinin son damlasına kadar mücadele eden Belediyesporlu oyuncular buna rağmen maçtan galibiyetle ayrılamamanın üzüntüsünü yaşadı.


Bu sonuçla Selka puanını 10'a yükseltirken 3. sırada yer aldı. Adıyaman Belediyespor da 5 puanda kalarak 7. basamaktaki yerini korudu.

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