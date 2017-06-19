Sendika üyeleri iftarda buluştu

Güvenlik-İş Sendikası Adıyaman Temsilcisi Deniz Berk, kurumlarda güvenlik görevlisi olan sendika üyelerine iftar yemeği verdi. Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Güvenlik-İş Sendikasının üyesinin bulunduğu Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü, Adıyaman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kredili Yurtlar Kurumu, Adıyaman Havalimanı, Çadır Kentte görev yapan sendika üyeleri katıldı.

İftar programında konuşan Deniz Berk, Türkiye’de bir ilk olarak uluslararası Global Unin üyesi olan Güvenlik-İs ailesinin büyük bir aile olduğunu, sendikanın ilkeli ve dürüst duruşu ile bugün 30 bin üyeye sahip olduğunu kaydetti.

Berk, “Mübarek Ramazan ayında 81 ilde iftar yemeği veriliyor. Üyelerimiz ile sahada bire bir istişare halindeyiz. Tüm güvenlik görevlisi arkadaşların ve ülkemizin Ramazan Bayramını kutluyorum” dedi.