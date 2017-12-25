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25 Aralık 2017 13:14

Serik Belediyespor: 29-29: Adıyaman Belediyespor

Hentbol Süper Liginde mücadele eden Adıyaman Belediyespor, sezonun 13.

Serik Belediyespor: 29-29: Adıyaman Belediyespor

25 Aralık 2017 13:14

haftasında deplasmanda karşılaştığı Serik Belediyespor ile 29-29 berabere kaldı.


Türkiye Hentbol Süper Liginin 13. Haftasında deplasmanda Serik Belediyespor takımıyla karşılaşan Adıyaman Belediyespor, büyük mücadeleye sahne olan maçtan 29-29’luk beraberlikle ayrıldı.


Adıyamanlı taraftarlarında yoğun ilgi göstererek takımına destek verdiği maç sonunda bir değerlendirmede bulunan kulüp yöneticileri, oyuncularının iyi mücadele ettiğini ve güçlü rakipleri karşısında bir puan aldıkları için mutlu olduklarını söyleyip, kendilerini Antalya deplasmanında yalnız bırakmayan taraftarlarına teşekkür etti.


İlk yarısı tamamlanan Türkiye Hentbol Süper Liginin ikinci yarı maçları 21 Ocak 2018 tarihinde oynanacak. Adıyaman Belediyespor ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Maliye Piyango ile karşılaşacak.




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