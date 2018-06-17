Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 18:27

Serinlemek için girdiği gölette hayatını kaybetti

Adıyaman’da, 15 yaşındaki genç serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdiği gölette hayatını kaybetti

17 Haziran 2018 18:27


Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla beraber serinlemek için Adıyaman’ın Kahta ilçesi Elmalı köyüne bağlı Yeşildirek mezrası yakınlarında bulunan gölete giren Fatih Salan (15), bir süre sonra su içerisinde gözlerden kayboldu. Fatih Salan’ın gözden kaybolması üzerine Salan’ın arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken Polis Dalgıç ekipleri ise gölete atladı. Dalgıç ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Salan’ı suyun 6 metre derinliğinden çıkardı. Salan’ın dalgıç polis ekipleri tarafından sudan çıkarılmasının ardından ambulansa alınarak Kahta İlçe Devlet Hastanesine getirildi. Burada tedavi altına alınan Fatih Salan yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç