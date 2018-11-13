Sertifikalı yoğun bakım hemşirelik kursu sona erdi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verilmiş olan yetki belgesi doğrultusunda “Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı” eğitimleri sona erdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde sertifikalı yoğun bakım hemşire sayısını artırmaya yönelik düzenlenen kurs programı 1 Ekim - 9 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Teorik ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşan kursa Adıyaman başta olmak üzere bölge illerinden toplam 21 hemşire katıldı.

Klinik uzmanları, Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü ve klinik sorumlusu eğitim hemşireleri tarafından planlanan program ile kursiyerlere, koruyucu, geliştirici, rehabilite edici girişimlerle bireyin fiziksel, psikolojik, sosyal yönden güçlenmesini sağlayan bilgiler ve hasta ile hasta yakınlarının terapötik iletişim kurma, sağlık bilimi teknolojisindeki gelişmeleri yakından takip etme konusunda çeşitli eğitimler verildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine verilen yetki kapsamında ilk kez düzenlenen ve 6 hafta süren eğitim sonunda, başarılı olan kursiyerlere, Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Sertifikaları'nın verilmesiyle program sona erdi.