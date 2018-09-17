Servis minibüsünü gelin arabası yaptı

Adıyaman'da servis şoförü olan damat, ekmek teknesi olan servis aracını gelin arabası yaptı.

Servis aracıyla taşımacılık yapan damat Onur Çalım, Öznur Güzel ile dünya evine girmek için lüks otomobil yerine servis minibüsünü tercih etti. Ekmek teknesi olan minibüsü gelin arabası gibi süsleyen damat Onur Çalım, gelini babasının evinden minibüsü ile alarak düğün salonuna getirdi.

Gelin arabası olan minibüsü süsleten damat, minibüsün üzerine ise, “Bindiğimiz ekmek teknesi, yanımda gönlümün bir tanesi” yazdırdı.