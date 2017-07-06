Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 15:58

Şeyh Ali Baba Türbesi bakım ve onarım bekliyor

Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri’nin, oğlu olan Şeyh Ali Baba’nın Tut ilçesinde bulunan türbesi bakım ve onarım bekliyor.

Şeyh Ali Baba Türbesi bakım ve onarım bekliyor

06 Temmuz 2017 15:58


Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri’nin Adıyaman merkeze bağlı Zey köyünde kabri bulunurken, oğlu Şeyh Ali Baba’nın kabri Tut ilçesinde bulunuyor. Adıyaman’ın Tut ilçesi Fatih Mahallesinde bulunan Şeyh Ali Baba Türbesinin bulunduğu alanda çevre düzenlemesi yapılmasını isteyen vatandaşlar, yetkililerin türbe ve etrafında düzenleme yapmasını istiyor. Vakıflar bölge Müdürlüğü tarafından çevre düzenlemesinin ve türbenin düzenlenmesini isteyen vatandaşlar, türbenin fiziki yapısının ziyaretçilerin ihtiyacına cevap vermediği öne sürüldü.


Tut Kaymakamlığının öncülüğünde hazırlanacak proje ile çevre düzenlemesi yapılarak, ziyaretçilerin hizmetine sunulması bekleniyor. Yetkililer ise, türbenin bir proje dahilinde bakım ve onarımının yapılabileceğini ifade ederek, türbenin inceleneceğini aktardılar.


Rivayete göre Şeyh Ali Baba Türbesi ile ilgili şu bilgiler yer almaktadır: “Ali Baba Şeyh Abdurrahman Erzincani’nin oğludur. Buraya yerleşmiş, evlenmiş ve burada şehit olmuştur. Kanuni dönemi tahrir defterlerinde Tut ilçesinde Şeyh Abdurrahman Erzincani’nin oğlu olarak Mehmed-i Erzincani görünmektedir. Muhtemelen zaman içinde Mehmed-i Erzincani Şeyh Ali Baba olarak anılmıştır.


Menkıbelere göre, babasının yaptırdığı caminin mihrabının Kıble’ye bakmadığını söyleyip durmuştur. Babası daha fazla dayanamamış ve onu elinden tuttuğu gibi mihraba götürmüş. Şeyh Ali Baba baktığında caminin mihrabının Kıble’ye doğru olduğunu görmüştür. Bunun üzerine utancından bir daha babasının yüzüne bakamamış ve Tut’a gidip yerleşmiştir.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:04
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:36
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!