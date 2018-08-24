Diğer
Kategoriler
24 Ağustos 2018 13:29

Seyir halinde otomobil yandı

Adıyaman’da, seyir halindeyken yanan otomobil paniğe neden oldu.

Seyir halinde otomobil yandı

24 Ağustos 2018 13:29


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Beşpınar Köprüsü yakınlarında Abdullah İnan idaresindeki 06 HEV 66 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden otomobil sürücüsü araçta bulunan yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Sürücünün çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise otomobilde soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç