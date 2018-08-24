Seyir halinde otomobil yandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Beşpınar Köprüsü yakınlarında Abdullah İnan idaresindeki 06 HEV 66 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden otomobil sürücüsü araçta bulunan yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Sürücünün çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise otomobilde soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.