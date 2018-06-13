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13 Haziran 2018 13:09

Seyir halindeki araç cayır cayır yandı

Adıyaman’da, seyir halindeyken yanan hafif ticari araç küle döndü.

Seyir halindeki araç cayır cayır yandı

13 Haziran 2018 13:09


Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç Kahta - Sincik karayolu Cendere Köprüsü yakınlarında seyir halindeyken alev aldı. Motor kısmından çıkan alevleri fark eden sürücü aracı yolun kenarına park ederek bir yandan alevlere müdahale etti bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yaşanan olay sonrasında ölen ya da yaralanan olmazken küle dönen araç kullanılamaz hale geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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