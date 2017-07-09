Seyir halindeki kamyon alev aldı

Edinilen bilgiye göre, Abuzer Yıldız’a ait 02 HN 551 plakalı kamyon, Besni ilçesi Çörmük Yolu üzerinde fren balatalarının ışırı ısınmasından dolayı kamyonun arka lastiğinde yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden kamyon sürücüsü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaptıkları erken müdahaleler sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmazken kamyon tekerinde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.