Seyir halindeki otobüsün tekerine sıkışan kediyi kurtaran polis ödüllendirildi

Adıyaman'da, seyir halindeki bir yolcu otobüsünün tekeri arasına sıkışan kediyi kurtaran polis memuru büyük takdir topladı. Otobüsün altına sürünerek girip kediyi kurtaran polis memuru ödüllendirildi.

Önceki gün Sümer Meydanı'nda devriye görevi yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memuru İbrahim Çılgınözü, bir yolcu otobüsünün arka tekerinin arasına yavru kedinin sıkıştığını fark ederek otobüsü durdurup kediyi kurtarmaya çalıştı. Yağan yağmurun altında dakikalarca kediyi kurtarmak için çaba sarf eden polis memuru Çılgınözü, bu defa sürünerek otobüsün altına girip kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı. Cep telefonlarının da kayıtta olduğu sırada kediyi kurtaran Çılgınözü, çevredekilerden büyük takdir topladı.

Olayı öğrenen Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, polis memuru İbrahim Çılgınözü'nü makamına davet ederek yaptığı davranıştan dolayı kendisine teşekkür etti. Hayvanları sevip korumanın öneminden bahseden Vali Kalkancı, Çılgınözü'ne teşekkür belgesi takdim etti. Çılgınözü'nün göstermiş olduğu davranışın örnek teşkil ettiğini belirten Vali Kalkancı, “İbrahim arkadaşımız dün tesadüfen rastladığı zor durumda olan, arabanın lastiği arasına sıkışan kedi yavrusuna hiç tereddüt etmeden hayvanın hayatını kurtarmıştır. Biliyorsunuz son zamanlarda hayvanlara zulüm, Cumhurbaşkanımızın da sık sık dile getirdiği hayvanların korunması, onlarında haklarının olduğunu, hem örflerimizde hem adetimizde hem geleneğimizde hayvanların hakları ifade edilir. Onların korunması, onlara iyi davranılması gerektiği söylenir. Ama hiç tereddüt etmeden zor durumda olan bir hayvana bu şekilde yardım etmesi onun hayatını kurtarması göğsümüzü kabarttı. Adıyaman'da olması da ayrıca kabarttı. Türk polisinin örnek bir davranışı olarak kayıtlara geçmiş oldu. Tarihe bir not düşmüş olduk. Bizim polisimiz her zaman iftihar meselemizdir. Kendisine teşekkür ettik” diye konuştu.