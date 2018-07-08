Seyir halindeki otomobil alev aldı

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağında Muhammed Yağar ’a ait 02 HK 672 plakalı otomobil Seyir halinde olduğu esnada motor kısmında bilinmeyen nedenlerden dolayı alev meydana geldi. Çıkan alevleri fark eden sürücüsü otomobilden inerek alevlere müdahale ederken, bir yandan da itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.