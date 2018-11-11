İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeki otomobil yandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobilin alev alarak yandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobilin alev alarak yandı.


Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Aysel Han idaresindeki 34 E 7692 plakalı otomobilin motor kısmı bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Çıkan dumanları fark eden sürücü otomobili yolun kenarına park ederek çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların yardımları ile söndürülen yangın otomobilde maddi hasara neden oldu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.